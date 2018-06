Monschau - Abitur 2018 am St.-Michael-Gymnasium Monschau

Monschau. Mit den mündlichen Prüfungen im ersten bis dritten Abiturfach fand die Abiturprüfung 2018 am St.-Michael-Gymnasium Monschau ihren Abschluss. 103 Schülerinnen und Schüler haben durch eine erfolgreich abgelegte Abiturprüfung das „Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife“ erworben.

Die Abschluss-Feierlichkeiten finden am Samstag, 30. Juni, statt. Sie beginnen mit einem Ökumenischen Gottesdienst um 14 Uhr in der Aukirche Monschau. Daran schließt sich die Entlassfeier mit der Ausgabe der Zeugnisse an. Im Anschluss lädt die Abiturienta zum Kommers in die Vereinshalle Kalterherberg ein.

Sie haben bestanden

Aus dem Stadtgebiet Monschau bestanden 55 Schülerinnen und Schüler ihr Abitur. Aus Monschau: Sophia Frings, Johanna Kreitz, Franka Ortmanns, Justine Williams-Okonski und Paul Zehnpfennig; aus Höfen: Dalia bock, Vivian Ewald, Max Formen, Tim Gröbel, Anna-Luisa Jansen und Marie Rader; aus Rohren: Maximilian Hermanns; aus Mützenich: Aenis Chebil, Wiebke Dörr, Thomas Funken, Michelle Jansen, Anja Kayser, David Litt, Ina Metohu, Eva Meyer, Elena Strauß, Nico Swaton und Jonas Völl; aus Kalterherberg: Elisabeth Dick, Lea Gillessen, Gina Marie Goffart, Saskia Gombert, Sara Mertens, Marcel Schröder, Pia Weishaupt, Marc Wentzler und Rebecca Wenzel; aus Imgenbroich: Anja Boekholt, Masha Boekholt, Sophia Brück, Katharina Brücker, Julia Gehlen, Alisa Hahn, Delano Küpper, Sarah Legge, Anna Lena Münch, Katrin Nießen, Tobias Offermann, Lara Stollenwerk und Joel Werner; aus Konzen: Jonas Call, Jana Egyptien, Peter Förster, Mascha Hennicken, Luisa Kirch, Janis Langohr, Christof Schmitz, Sebastian Schmitz, Luisa Schreiber, Hannah Strang. Aus der Gemeinde Simmerath bestanden ihr Abitur: aus Eicherscheid: Celine Gorny, Samuel Kaulard, Kira Offermann, Sabrina von den Driesch; aus Huppenbroich: Kris Rombach und Leona Warmer; aus Kesternich: Tom Lantin, Kilian Schmitz und Laura Warmer; aus Lammersdorf: Yasmin Bensing, Anke Braun, Michelle Döhrn, Alexander Dollhopf, Taric Lonski, Lukas Reuter und Gina Thorand; aus Paustenbach: Marie Wichert; aus Rollesbroich: Lea Pleines, Claudia Wilden; aus Simmerath: Sabrina May, Saskia May, Laura Mertens, Anna Pesch, Max Pesch, Caroline Schmidt, Swenja Schütz, Laura Theißen, Jefferey Weber; aus Steckenborn: Yara Staiger; aus Woffelsbach: Fabienne Braun, Céline Bürschgens, Chantal Bürschgens; aus Strauch: Yannic Borgmann, Jonas Kindel, Dominik Schlepütz. Aus Roetgen/Rott kommen folgende Abiturienten: Eva Bäcker, David Hübner (Rott), Laura Jansen, Sandro Koch, Lavinia Krings, Pia Mathee, Maximilian Ziemons. Aus Mulartshütte kommt Benjamin Olbertz. Aus Schmidt kommen Isabell Dohmen, Pia Kreitz, Jerome Schyns und Loreena van Londen.