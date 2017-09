Abend mit Texten und Genüssen im Kunst-Forum

Schleiden/Gemünd. Im Kunst-Forum Eifel findet am Samstag, 9. September, von 19 bis 21 Uhr ein Literaturabend mit Texten, Büchern und kleinen kulinarischen Genüssen statt.

Kunst und Literatur verschmelzen zu einem Erlebnis, das alle Sinne gleichermaßen anspricht, mal philosophisch, mal abstrakt, dann wieder aufrüttelnd und schließlich humorvoll und anrührend, gestaltet vom privaten, literarischen Salon Köln um Ute Hüper und Ludwig Jansen.

Kartenvorverkauf ist in der Buchhandlung Wachtel, Dreiborner Straße 20, Gemünd, im Kunst-Forum Eifel, Dreiborner Straße 22, (nur freitags bis sonntags, 13 bis 18 Uhr) oder per E-Mail: emhermanns@online.de, Telefon 02445/911250. Karten im Vorverkauf kosten 15 Euro, Restkarten gibt es an der Abendkasse für 18 Euro. Veranstalter ist der Förderverein Maler der Eifel e.V. / Kunst-Forum Eifel.