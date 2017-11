Aachener Künstler Paul Sous: „Ich erzähle Geschichten und unterhalte“

Roetgen. Mit unbändiger Lust am Entwerfen und Gestalten erschafft der junge Aachener Künstler sein eigenes kreatives Universum. „Don‘t belive the hype“ heißt die Ausstellung, die am Sonntag in der Roetgener Galerie „einmalich“ eröffnet wird.

Paul Sous läuft keinem Trend hinterher oder adaptiert bereits Vorhandenes. Eigenständig und unverwechselbar schafft er jeden Tag aufs Neue sein eigenes kreatives Universum. Als Ausgangsmaterialien für seine Arbeiten sucht er nach bereits entsorgten Gegenständen wie beispielsweise alten Möbelteilen, denn ihn inspirieren Dinge, die bereits ein Vorleben hatten.

Der Aachener Künstler war lange in der Streetart- und Graffitiszene unterwegs, und seine Malweise und Motive spiegeln diese künstlerischen Wurzeln wieder.

Mittlerweile ist Paul Sous vor allem in der jungen Kunstszene kein Unbekannter mehr. Das liegt nicht zuletzt an einer von ihm erschaffene Kunstfigur, einem Affen, genannt Käpten Nobbi. Dieser Affe durchzieht das Werk des jungen Künstlers und ist auch in dieser Ausstellung präsent, einzelne Käpten-Nobbi-Porträts oder in einer Dreiergruppe angeordnet als Clique erwarten den Besucher.

Neu sind seine Skulpturen mit miniaturartigen Darstellungen von Straßenszenen, montiert auf rohen Holzklötzen.

Auch wenn in seinen Arbeiten immer wieder Weggeworfenes, Müll und vermeintlich Vernachlässigtes auftauchen, sind die Arbeiten von Paul Sous keine Kritik an der Gesellschaft, sondern entstehen aus reiner Schaffensfreude. „Ich erzähle Geschichten und sorge für Unterhaltung“, kommentiert er seine Arbeiten.

Die Vernissage ist am Sonntag, 19. November, von 11 bis 18 Uhr in der Greppstraße 35a. Weitere Öffnungszeiten sind 26. November und 3. Dezember, jeweils von 14 bis 18 Uhr.