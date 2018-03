Aachener Kreisliga B2: Der Vorletzte gegen den Primus Letzte Aktualisierung: 23. März 2018, 10:15 Uhr

Nordeifel. In den letzten Wochen hat der Winter eine Menge Unordnung in den Spielplan der Aachener Kreisliga B2 gebracht. Wie nicht anders zu erwarten, haben die winterlichen Verhältnisse am schlimmsten die Nordeifelvereine getroffen.