Einruhr - Aachener Klarinettist spielt bei den „Rursee-Sessions“

Einruhr. Wieder einmal spannt der Pianist Gero Körner einen großen Bogen über die verschiedensten Musikstile. Denn mit dem Klarinettisten Johannes Flamm wird bei der nächsten Ausgabe der Rursee-Sessions am Sonntag, 8. Juli, im Heilsteinhaus in Einruhr ein ebenso vielseitiger wie herausragender Musiker auf der Bühne stehen.

Der Aachener Johannes Flamm absolvierte ein klassisches Klarinettenstudium an der Kölner Musikhochschule, spielt aber auch hervorragend Saxophon. Bekannt für sein klangschönes, melodiöses Spiel macht ihn dies zu einem begehrten Bühnenpartner, und so spielte Flamm bereits zahlreiche Tourneen in Europa und Amerika und absolvierte unzählige Auftritte mit den unterschiedlichsten Formationen unter anderem mit der amerikanischen Saxophongröße Bob Mintzer oder dem schwedischen Vorzeigeposaunisten Nils Landgren.

Dabei reicht sein Spektrum von Rock und Klezmer über Jazz und Latin hin zu Klassik und er bewegt sich virtuos zwischen den Stilen. Gemeinsam mit Gero Körner wird Johannes Flamm bei den Rursee-Sessions einige Stücke aus dem Repertoire seiner bekannten Klezmer-Besetzung „Dance of Joy“ sowie aus ihrem gemeinsamen „Benny-Goodman-Projekt“ spielen.

Aber auch die Klassik kommt nicht zu kurz, und so darf sich das Publikum auf einen sehr abwechslungsreichen Sonntag mit großartigen Musikern freuen. Begleitet werden die beiden von ihrem langjährigem Freund und Kollegen Werner Lauscher am Kontrabass, der genauso virtuos und vielseitig agiert und das Ensemble zu einem spannenden Trio komplettiert.

Los geht’s mit den Rursee-Sessions am Sonntag, 8. Juli, 11.30 Uhr, im Heilsteinhaus, Franz-Becker-Straße 2, Einruhr. Der Eintritt beträgt 14 Euro pro Person, alle unter 18 kommen gratis rein.

Weitere Infos & Karten gibt es in den Geschäftsstellen der Rursee-Touristik unter Tel. 02473/ 93770 (Rurberg) oder 02485/ 317 (Einruhr) sowie unter www.rursee.de und bei www.ticket-regional.de.