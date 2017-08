A-Liga-Derby in Schmidt im Fokus Letzte Aktualisierung: 25. August 2017, 10:43 Uhr

Nordeifel. TuS Schmidt gegen die SG Vossenack/Hürtgen war in der vergangenen Saison das letzte und um den Abstieg mit entscheidende Spiel in der Dürener Kreisliga A. In der am Sonntag beginnenden Saison geht das Nordeifelderby direkt schon am 1. Spieltag über die Bühne.