Höfen - 6000 Quadratmeter voller Pflanzenliebe

Besondere Gärten in unserer Region

„Den Garten zu hegen und zu pflegen sei bereit, das Wachsen überlass der Zeit“, sagt ein Deutsches Sprichwort. Wie die Hege und Pflege des Kleinods am eigenen Haus aussehen sollte, darüber gehen die Meinungen aber weit auseinander.

Für den einen muss der Garten eine Blüten- und Farbenpracht entfalten, für den anderen sollte er den Speiseplan bereichern. Der eine legt seine Beete mit dem Zollstock an, andere lieben es möglichst wild und naturbelassen. Unsere Mitarbeiterin Gudrun Klinkhammer hat sich in den Gärten der Eifel einmal umgesehen und festgestellt, dass die stolzen Besitzer der vielen schönen Anlagen eines eint, nämlich die Leidenschaft für die Natur und die Fauna und Flora. Die Gärten, die wir in den nächsten Wochen vorstellen werden, mögen dem einen oder anderen vielleicht auch Inspiration sein für das eigene grüne Refugium. Und wer seinen Garten oder auch den des Nachbarn ebenfalls für vorzeigenswert hält, kann sich gerne an die Redaktion wenden, am besten per E-Mail an lokales-eifel@zeitungsverlag-aachen.de.