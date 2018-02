Nordeifel - 60. Motorrad-Treffen für Weltreisende in Malmedy

Nordeifel. In der diesjährigen Motorrad-Saison, die schon in der Vorbereitung ist, gibt es ein Jubiläum: das 60. Motorrad-Treffen für Weltreisende nah und fern.

Die Schwerpunktthemen des „Tesch-Travel-Treffens“ (TTT), das am Wochenende vom 27. bis 29. April im belgischen Malmedy stattfindet, sind: Weltumrundung per Motorrad und die besten BMW-Reise-Motorräder. Am Samstag gibt es drei Vorträge. Zweck des TTT bleibt ein Informationsaustausch zwischen Reiseerfahrenen und Reisewilligen.

Als Bernd Tesch die Globetrotter-Zusammenkünfte 1977 für Reisen in alle Kontinente erstmalig in Deutschland anbot, gab es weder Weit-Reiseführer noch PCs, Smartphones, E-Mails, Internet und Online-Foren. Und erst seit 1976 gab es die beliebten Enduro-Motorräder.

Heute gibt es das alles, dennoch kommen Menschen aus vielen Nationen nach wie vor zum Tesch-Treffen mit seiner besonderen Traveller-Atmosphäre und Gesprächen beim großen Lagerfeuer mit rund 250 Teilnehmern.