Woffelsbach.

„Hey Zwerge, hey Zwerge, hey Zwerge – ho“, lautete der Schlachtruf der NabeDi-Zwerge, die das 13. Drachenbootrennen in Woffelsbach für sich entschieden und sich riesig freuten. Das Team gehört zum „Natur bewegt Dich“-Gästehaus, das in Woffelsbach am Ufer des Rursees zu finden ist.