3000 Euro für drei Eifeler Flüchtlingsorganisationen

Roetgen.

Dreimal 1000 Euro vergaben die Roetgener Grünen am vergangenen Wochenende an drei Eifeler Flüchtlingsorganisationen. Durch das Benefizkonzert von Manfred Leuchter und Mohamed Najem, das am 27. November im Roetgener Bürgersaal stattfand, war die staatliche Summe von 3000 Euro zusammengekommen.