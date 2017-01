Eifel.

Die Sternsinger waren auch in Höfen unterwegs. Im Rahmen der Kindersegnung wurden zunächst 29 Sternsinger mit zehn jugendlichen Begleitern in Höfen ausgesendet. Mit Sternen, Kronen und schmucken Gewändern ausgerüstet, besuchten sie in zehn Bezirken die Häuser des Ortes und sammelten für Kinder in Kenia.