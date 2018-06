Rurberg - 276 Ehrenamtler entflammen den See

Bürger-Abend und Rurseerock, Rursee in Flammen und Seeufer-Frühschoppen

Donnerstag, 26. Juli, ab 19.30 Uhr, Rursee-Bürger-Abend am Badesee,

besonders für die Bürger der Rurseeorte, aber natürlich auch für alle Interessierten. Mit bunter Bühnenshow und der Steckenborner Show- und Swingband Melano. Eintritt frei.



Freitag, 27. Juli, ab 18 Uhr Öffnung der ersten Marktstände am Rursee-ufer und Rursee-Flammkuchen bei Onkel Lupo am Badesee; Rursee-Rock auf der Bühne am Badesee: ab 19 Uhr Einlass, Konzertbeginn 19.30 Uhr, mit „Billy Boys“, „Die Versenker“ und „Kasalla“. Eintritt im Vorverkauf 19,50 Euro + Gebühr bei Rursee-Touristik in Rurberg und Einruhr, Abendkasse 26 Euro.



Samstag, 28. Juli, ab 11 Uhr Rursee in Flammen mit Kinder-Paradies, Markständen am Seeufer, Dampfboot, Musikkonzerten, zahlreichen Getränke- und Essensständen, Kinderzirkus, Stand-Up-Paddling, Crazy-Boats-Parade (ab 17.30 Uhr) und Höhen-Feuerwerk ab 23 Uhr in der Rurberger Bucht; Hubschrauber-Rundflüge von 10 bis 19 Uhr. Eintritt: 3 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei.



Sonntag, 29. Juli, ab 11 Uhr Seeufer-Frühschoppen mit Vergnügen und Unterhaltung für Jung und Alt, Essen und Trinken, Dampfboot, Kinder-Paradies und Kinder-Zirkus, Jagdhornbläsern und Stand-Up-Paddling, Eintritt frei.