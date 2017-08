2. Dorfplatz-Konzert: In Schmidt erklingt wieder gute Musik

Schmidt. Das Schmidter Ortskartell und der neue Ortsvorsteher Adalbert van Londen wollen das gesellschaftliche Leben von Schmidt beleben. Den Auftakt machten im Juli der erste Dorftrödel und Anfang August das 1. Schmidter Dorfplatz Konzert mit der Nideggener Band Viva – beides mit erfreulich positiver Resonanz.

Dieses Resultat macht Mut für weitere Veranstaltungen. „Wir haben einen tollen Dorfplatz. Nun müssen wir ihn nur wieder gemeinsam wiederbeleben“, so die Initiatoren. Nun folgt das 2. Dorfplatz Konzert (hinter der Pfarrkirche St. Hubertus) am Samstag, 26. August, um 16 Uhr.

Dann gehört die Bühne im Schatten von „Sankt Mokka“ einem weiteren musikalischen Schwergewicht mit Nordeifelwurzeln: Achim Roskopf, der zusammen mit seinem musikalischen Freund Willie (Gitarre & Gesang) auftritt, war viele Jahre in Simmerath zu Hause und lebt heute mit Familie in Aachen, ist im Monschauer Land als „Meister auf der Gitarre“ in all ihren Variationen bekannt und geschätzt.

Roskopf spielte in überregional bekannten Bands und studierte mehrere Register bei namhaften Musikdozenten. In bester Erinnerung blieb er seinen Fans durch seine Auftritte in Alt-Monschaus Szenenkneipe „Lütticher Hof“. Vollblutsolist Roskopf machte sich auch als Komponist einen exzellenten Namen.

In Schmidt wird er Arrangements bekannter Rock/Pop-Songs unter anderem von BAP, Passengers, Tom Waits, Mussy Blues, Drafi Deutscher, Pink, John Lennon, Queen und Bangles sowie Interpretationen bekannter Filmmusik und Eigenkompositionen präsentieren.

Bei alle Konzerten, betonen die Veranstalter, ist der Eintritt frei. Spenden für die Musiker und zur Deckung der Kosten werden aber dankbar entgegen genommen. „Wir bitten alle Schmidter Musikfreunde, aber auch Freunde aus Nachbardörfern, unser Ansinnen durch rege Teilnahme zu unterstützen und freuen uns nun auf das zweite Konzert in diesem Jahr und auf die Wiederbelebung unserer Dorfmitte.“