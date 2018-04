Eifel - 173 Verwarngelder und 49 Verfahren: Polizeikontrollen in der Eifel

Eifel . Im Rahmen des sogenannten „Linksrheinischen Qualitätszirkel“ hat die Aachener Polizei am Sonntag in der Eifelregion erneut Kontrollen durchgeführt. Neben Geschwindigkeitsmessungen wurden auch technische Überprüfungen der Fahrzeuge durchgeführt und Streckenverbote überwacht.

Wie die Polizei mitteilte, wurden an den Kontrollstellen an den Landesstraßen 128 und 166 sowie den Bundesstraßen 266 und 399 an diesem Tag insgesamt 173 Verwarngelder erhoben und 49 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. Außerdem war ein Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

Sechs Motorrad- und zwei Autofahrer müssen aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit nun mit einem Fahrverbot rechnen. Der Spitzenreiter auf dem Zweirad wurde mit 118, das schnellste Auto mit 98 Kilometer pro Stunde gemessen. Sieben Motorradfahrer hielten sich nicht an das zwischen Steckenborn und Woffelsbach bestehende Streckenverbot und mussten ein Verwarngeld zahlen.

Weitere Verfahren wurden wegen mangelhafter Bereifung oder technischer Mängel eingeleitet. Ein Fahrer war mit einem „getunten“ Roller unterwegs und machte nicht nur einen ordentlichen Sprung in Sachen Geschwindigkeit, sondern auch in der dafür benötigten Führerscheinklasse. Da er diese jedoch nicht vorweisen konnte, wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.