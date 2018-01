Eifel - 16 Rohrener Sternsinger sammeln stolze Summe von 1427,25 Euro

Eifel.

16 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 16 Jahren versammelten sich am Samstag, 6. Januar, um 9 Uhr in der Rohrener Kirche, um an der diesjährigen Sternsingeraktion teilzunehmen. Nach einer kleinen Aussendungsfeier und der Einteilung in Gruppen machten sich die Sternsinger auf den Weg, um in vier Gruppen den Segen an alle Häuser in Rohren und Widdau zu bringen.