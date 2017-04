1111 Euro für den Nachwuchs der Kester Lehmschwalbe gesammelt

Kesternich. Den lobenswerten Vorsatz, beim Feiern auch an Andere zu denken, setzte Sascha Schmitz, gefeierter Karnevalsprinz der Kester Lehmschwalbe, mit Bauernschläue jetzt vollendet um. Am Ende kamen dabei 1111 Euro zusammen.

Als der Kesternicher Ortsvorsteher und Ortskartellvorsitzende, der im Ort auch gerne „Der Liebe“ genannt wird, Anfang Februar inthronisiert wurde, hielt er als Gebot autoritär gleich fest, dass er bis zum Ende seiner Amtszeit respektvoll mit Prinz Sascha angeredet werde müsse. Wer sich hieran nicht halte, müsse zwei Euro in eine Kasse zahlen. Am Ende kamen dabei 1111 Euro zusammen, die Sascha Schmitz und Ehefrau Jutta (Jule) nun der Jugendabteilung der Kester Lehmschwalbe zur Verfügung stellten.

Wie Michael Titz, Geschäftsführer der Kester Lehmschwalbe, zu der in Karnevalskreisen nicht alltäglichen Spende festhielt, habe sich die Angelegenheit mit der respektvollen Anrede des Kester Prinzen schnell zu einem Selbstläufer entwickelt. „Böswillig“ habe von Anfang an keiner daran gedacht, dem Gebot und der Aufforderung von Sascha Schmitz Folge zu leisten. Man habe sich schlicht und einfach einen Spaß daraus gemacht, die neue Kesternicher Hoheit weiter mit seinem „Kosenamen“ anzusprechen und dann eben zwei Euro in die Kasse zu zahlen.

Um Dauereinzahlungen zu vermeiden, wurde dann schnell eine Flatrate vereinbart, womit sich dann mit und mit die Kasse für den guten Zweck füllte.