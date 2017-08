Zwei spannende Wochen voller Termine beim Jugendaustausch

Kreuzau. Das Partnerschaftskomitee Kreuzau/Plancoët hat erfolgreich den achten deutsch-französischen Jugendaustausch für Jugendlichen aus den beiden Kommunen organisiert. Zwei spannende Wochen erlebten die zwölf- bis 16-Jährigen aus Kreuzau und aus der Bretagne.

Die zwölf deutschen und zwölf französischen Jugendlichen und deren Begleiter wohnten jeweils in Gastfamilien. In der ersten Woche in der Bretagne waren Aktivitäten wie Kajak und Stand-Up-Paddeling auf dem Meer, ein Strandbesuch, Minigolf, ein Besuch der mittelalterlichen Stadt Dinant, einem Hochseilklettergarten und eine Küstenwanderung angesagt.

In der zweiten Woche in Kreuzau ging es nicht weniger aktiv zu: Floßbau und Floßfahren auf dem Rursee, Monte Mare in Kreuzau, Hoesch-Museum mit Kunstworkshop, Shopping in Düren, Fußballgolf am Indemann und das Bubenheimer Spieleland waren die Ziele. Selbstverständlich wurde die Gruppe in Plancoët wie in Kreuzau vom jeweiligen Bürgermeister empfangen.

Alles in allem waren es zwei spannende Wochen, in denen Freundschaften geknüpft, die Sprache trainiert und ein Beitrag für das friedliche Zusammenleben der Menschen in Europa geleistet wurde. Der Kommentar der kleinen Schwester eines teilnehmenden Jungen dazu: „Im nächsten Jahr bin ich alt genug. Da will ich auch mit dabei sein!“