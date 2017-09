Wer steht wo

auf den Platz?

Milena Lacey (16) wohnt in Nörvenich. Sie pfeift in der Frauen-Mittelrheinliga und die Jungs bis zur B-Jugend. Für die Schiedsrichterin ging es in den vergangenen Monaten steil bergauf: An der Linie ist sie schon bei den B-Juniorinnen in der Bundesliga dabei. Ihr Ziel ist es, dort Spiele selbst zu leiten.

Eva Kastenholz aus Inden ist 15 Jahre alt. Sie steht bei den Jungs bis zur B-Jugend auf dem Platz und ist als Assistentin bis zur Bezirksliga der Männer aktiv.