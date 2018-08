600 Euro Strafe für 26-Jährigen

Der 26-Jährige, der am Montag im Bürgerbüro bei seiner Anmeldung wegen gefälschter Dokumente festgenommen worden war, wurde in einem beschleunigten Verfahren zu einem Bußgeld von 600 Euro (20 Tagessätze à 30 Euro) verurteilt. Außerdem läuft noch ein Verfahren gegen ihn, ob er sich illegal in Deutschland aufgehalten hat.

Der 40-jährige Georgier, dessen Asylantrag 2013 abgelehnt worden war, entging mit seinem gefälschten Pass bislang einer Freiheitsstrafe, zu der er 2016 wegen zweifachen schweren Diebstahls verurteilt worden war. Es kommt ein Verfahren wegen Urkundenfälschung hinzu.