Nideggen - Zwei Männer bei Motorradunfällen in Nideggen schwer verletzt

Nideggen.

Die Polizei musste sich in der Eifel am Donnerstagnachmittag mit zwei nahezu identischen Unfallgeschehen befassen. Zwei junge Motorradfahrer hatten in Kurven die Kontrolle über ihre Zweiräder verloren und waren gestürzt. Beide Fahrer wurden schwer verletzt und mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden.