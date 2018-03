Dürener Teilnehmer fahren zum Bundeswettbewerb

Aus der Dürener Musikschule nahmen insgesamt sieben Schülerinnen und Schüler der Akkordeonklassen von Andrea Nolte und ihrem Vater Herbert teil. Sie konnten sich alle für den Bundeswettbewerb qualifizieren, der vom 30. Mai bis zum 3. Juni in Bruchsal in Baden-Württemberg stattfindet.

Die Solisten Moritz Christiansen, Kira Herrenknecht und Anna Christiansen erreichten alle drei das höchstmögliche Prädikat Hervorragend.

In der höchsten Altersstufe gingen Christina Stiens und Irina Slatosch als Duo an den Start und verfehlten das höchste Prädikat nur um zwei Punkte. Aber auch sie dürfen mit der Note „Ausgezeichnet“ nach Bruchsal reisen und am Finalentscheid teilnehmen.

Alle Teilnehmer erhielten beim Abschlusskonzert im Haus der Stadt ihre Urkunden und Medaillen von Matthias Hennecke, dem Landesvorsitzenden des Deutschen Harmonika Verbandes.