Wer zu einem Musikabend mit dem Titel „Graceland“ geht, hat wahrscheinlich bestimmte Erwartungen. So nannte Paul Simon ein Album und einen Song, der berühmt wurde. Nun ist das Duo Thomas Wacker und Thorsten Gary unterwegs auf den Spuren von Simon & Garfunkel; das Programm in der Klosterkirche in Vossenack am Mittwochabend trug eben diesen Titel – und begeisterte.