Zusammenstoß mit Auto: Radfahrer schwer verletzt

Düren. Am Freitagmorgen ist ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der 24-jährige Radfahrer stieß auf der Zülpicher Straße mit einem Auto zusammen und wurde über den Wagen geschleudert.

Der Unfall ereignete sich gegen 8.50 Uhr. Ein 18-jähriger Autofahrer aus Düren war auf der Zülpicher Straße stadtauswärts unterwegs und wollte auf Höhe der Roncallistraße nach links abbiegen. Der 24-jährige Dürener war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Zülpicher Straße stadteinwärts unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, nachdem der Autofahrer den Radfahrer nach eigenen Angaben nicht wahrgenommen hatte.

Der Fahrradfahrer wurde über das Auto geschleudert und fiel auf die Straße. Der Autofahrer verriss daraufhin das Lenkrad und stieß gegen einen Wagen, der in der Rocallistraße an der roten Ampel wartete. Der Fahrradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrrad sowie sein Helm wurden total zerstört. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.