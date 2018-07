Düren.

Was ist uns wichtig? Was stellen wir in die Mitte unseres Lebens? Worauf kommt es uns an? Diese und andere Fragen sollen im Rahmen der Annaoktav, die am Samstag, 28. Juli, 9 Uhr, mit einem Gottesdienst in der Annakirche feierlich eröffnet wird, beantwortet werden.