NIederzier.

„Wenn am Himmel die Stääne danze...“: Als das Ensemble der Musikschule Niederzier zum Abschluss der kleinen Feierstunde im Atrium des Rathauses die Ballade der Kölner Gruppe „Klüngelköpp“ anstimmte, tanzten auch die Herzen vieler Anwesender. Im zehnten Jahr ihres Bestehens hatte die Innecken-Prüss-Stiftung gerade mit 13.179,03 Euro eine neue Rekordausschüttung an Projekte für Menschen und Tiere in Not verteilt.