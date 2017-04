Züge zwischen Langerwehe und Düren fallen aus

Aachen. Wegen Brückenarbeiten fallen zahlreiche Züge zwischen Düren und Langerwehe von Montag, 10. April, bis Sonntag, 23. April, aus.

Die Deutsche Bahn teilte am Dienstag mit, dass als Ersatz für die in dieser Zeit nicht fahrenden Regional-Express-Linien RE1 und RE9 sowie der Euregiobahn ein Busersatzverkehr eingerichtet werde.

Beim RE1 und dem RE9 verändern sich die Fahrtzeiten durch den Busersatzverkehr zwischen Langerwehe und Düren zu folgenden Zeiten: Von Montagabend, 10. April, bis Karfreitagmorgen, 14. April, jeweils in der Zeit zwischen 21.15 und 3.30 Uhr; von Karfreitag, 14. April, 21.15 Uhr, bis Dienstag, 18. April, 1.45 Uhr; und in den Nächten von Dienstag auf Mittwoch, 18./19. April, bis Samstag/Sonntag, 22./23. April, jeweils in der Zeit von 21.15 bis 3.30 Uhr.

Bei der Euregiobahn kommt es auf der Strecke zwischen Stolberg Hbf/Eschweiler-Weisweiler und Langerwehe zu folgenden Zeiten zu einem Ersatzverkehr mit Bussen und geänderten Fahrzeiten: Von Montag, 10. April, bis Gründonnerstag, 13. April, jeweils in der Zeit zwischen 21.30 und 24 Uhr; von Karfreitag, 14. April, 21.30 Uhr, bis Ostermontag, 17. April, 24 Uhr; in den Nächten von Dienstag, 18., bis Samstag, 22. April, jeweils zwischen 21.30 Uhr und 24 Uhr.