Langerwehe - Zimmerbrand fordert Menschenleben: Nachbar beschwert sich über Einsatz

Langerwehe.

Bei einem Zimmerbrand in einer Hinterhof-Wohnung an der Hauptstraße in Langerwehe ist am Mittwochabend ein 76-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der alte Herr war bettlägerig. Gegen 17.30 Uhr wurde die Langerweher Wehr mit dem Hinweis auf eine noch vermisste Person alarmiert.