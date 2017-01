Zentralabitur: Vorbereitungskurse an der VHS Rur-Eifel

Düren. Das Zentralabitur rückt immer näher. Für alle Schüler, die mehr Sicherheit in ihrer Vorbereitung haben wollen, bietet die VHS Rur-Eifel in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik und Geschichte Unterstützung durch Repetitorien an, die von erfahrenen Lehrkräften geleitet werden und die vermitteln, was trainiert werden muss.

Das Abitur-Vorbereitungsprogramm startet mit der Abiturvorbereitung Englisch „Prepare your Exam“ ab Mittwoch, 18. Januar, jeweils von 16.15 bis 18.30 Uhr. Das Seminar wird an acht Folgeterminen angeboten. Die für das Abitur relevanten Anforderungsbereiche und Textformate, zu denen Sach- und Gebrauchstexte sowie literarische Texte zählen, werden bearbeitet, sprachliche Mittel wie Textbesprechungs- und Textproduktionsvokabular und Ausdrucksformen werden wiederholt. Der Schwerpunkt des Kurses liegt nicht auf der Vermittlung und Wiederholung spezifischer Inhalte, sondern auf dem Einüben einer strukturierten Herangehensweise an Klausuren.

Auch für mündliche Prüfungen in Englisch wird der Kurs Übungsmöglichkeiten anbieten. „Go On – Prepare your Exam“ ist das Motto dieses Seminars, das für eine Kleingruppe von sechs Schülern angeboten wird. 24 Unterrichtsstunden kosten 92,50 Euro pro Person. Nehmen mehr als sechs Personen teil, reduziert sich die Kursgebühr entsprechend. Verbindliche Anmeldung mit Angabe der Kursnummer L9830B muss bis spätestens Freitag, 13. Januar, erfolgen.

Am Samstag, 28. Januar, beginnt der Vorbereitungskurs für das Zentralabitur Deutsch um 9 Uhr (Kurs L9810B). In diesem Kurs steht der Umgang mit Texten zum Epochenumbruch vom 18. zum 19. Jahrhundert im Vordergrund. Besonders berücksichtigt werden die Lektüren „Kabale und Liebe“ von Friedrich Schiller und „Faust I“ von Johann Wolfgang von Goethe. Zudem spielt der Epochenumbruch vom 19. zum 20. Jahrhundert eine wichtige Rolle.

In diesem Zusammenhang steht auch der epische Text „Hiob“ von Joseph Roth. Die Grundkurse Deutsch haben auch „Die Verwandlung“ von Franz Kafka als Thema. Im Themenkomplex „Reflektion über Sprache“ geht es um Spracherwerb und Sprachentwicklung.

Unterricht in Kleingruppen

Im Deutsch-Repetitorium werden Hilfestellungen zu den Inhalten und der Struktur der vorgeschriebenen Themen geboten, damit die Jugendlichen im Umgang mit den geforderten Arbeitstechniken sicherer werden. Für alle Repetitorien ist eine schriftliche Voranmeldung unbedingt erforderlich. Ergänzend zu diesen Veranstaltungen bietet die VHS Rur-Eifel auch Seminare für die Vorbereitung auf die Teilzentrale Abschlussprüfungen in der Klasse 10 im Fach Deutsch an. In Deutsch beginnt der Vorbereitungskurs am Samstag, 28. Januar, und findet an acht Terminen von 12.30 bis 14.45 Uhr statt. Es wird in einer Kleingruppe unterrichtet mit sechs Teilnehmern. Der Kurs kostet pro Person 97 Euro für 24 Unterrichtsstunden.

Eine schriftliche Voranmeldung mit Angabe der Kursnummer L9802B ist erforderlich. Informationen zu allen Seminaren, die in der VHS Düren, Violengasse 2, stattfinden, gibt es bei der VHS-Geschäftsstelle unter Telefon 02421/252577 oder per E-Mail an vhs@dueren.de.

Bei inhaltlichen Fragen zu den Kursen können sich Interessierte an Erika Dichant wenden unter Telefon 02421/252579.