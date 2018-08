Düren - Zahl der Flüchtlinge in Düren sinkt

Zehn Kommunen und ihre aktuellen Flüchtlingszahlen

In der Stadt Nideggen leben 98 Flüchtlinge, 44 Personen sind nur geduldet. 54 Flüchtlinge wohnen in städtischen Einrichtungen.

In Hürtgenwald leben 51 Antragstellende, die sich im Asylverfahren befinden. Außerdem leben in der Gemeinde 23 geduldete Ausländer und 57 Bleibeberechtigte, also Menschen, die eine Asylberechtigung haben oder aufgrund eines Abschiebeverbotes in Deutschland bleiben dürfen. 101 der insgesamt 131 Personen leben in Wohnungen, die von der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden.

In Niederzier leben 192 Flüchtlinge, davon sind 70 anerkannt, 57 noch im Asylverfahren und 65 geduldet. In gemeindlichen Unterkünften leben 94 Personen.

In Vettweiß sind 174 Flüchtlinge untergebracht. 64 befinden sich im laufenden Asylverfahren, 74 sind als schutzbedürftig anerkannt, 36 lediglich geduldet. Davon haben vier ein längeres Bleiberecht aufgrund einer begonnenen Ausbildung. Bei den übrigen 32 scheitert eine Rückführung in der Regel an fehlenden Ausweisdokumenten. Alle 174 Flüchtlinge wohnen in gemeindeeigenen Unterkünften.

In Nörvenich leben 280 Flüchtlinge, 226 davon in Unterkünften der Gemeinde. 48 Personen sind anerkannt, 78 Menschen haben ein laufendes Asylverfahren. 100 sind nur geduldet.

80 Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis leben in Inden. Dazu kommen 44 geduldete Flüchtlinge und 42, die sich im laufenden Asylverfahren befinden.

Von den 119 Flüchtlingen in Merzenich sind 44 anerkannt, 43 befinden sich im laufenden Verfahren, 32 sind geduldet.

145 Flüchtlinge leben in gemeindlichen Unterkünften der Gemeinde Kreuzau. 51 befinden sich im laufenden Asylverfahren, 71 sind zwar anerkannt, haben aber noch keinen eigenen Wohnraum gefunden. 23 haben einen Duldungsstatus. Insgesamt, betont Bürgermeister Ingo Eßer, wohne in Kreuzau eine deutlich höhere Anzahl von Geflüchteten. „Viele Familie, die anerkannt und gut integriert sind, wohnen in selbst angemieteten Wohnungen.“

In der Gemeinde Langerwehe leben 135 Flüchtlinge. 21 sind anerkannt, 28 geduldet. Die Übrigen befinden sich im Asylverfahren.

In der Stadt Heimbach leben insgesamt 54 Flüchtlinge, sieben Familien und 14 Einzelpersonen. 40 leben in Gemeindeunterkünften, 14 in selbst angemieteten Wohnungen. 30 sind anerkannt, 24 geduldet.

Über die Zahl der Menschen, die abgeschoben werden sollen, hat das Ausländeramt des Kreises Düren keine Angaben gemacht.