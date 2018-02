Krauthausen - WVER meldet wieder Öl auf der Kläranlage

Krauthausen. Schon seit längerer Zeit kommt es immer wieder zum Zufluss von Öl auf die Kläranlage Krauthausen, die vom Wasserverband Eifel-Rur betrieben wird. Das Öl gelangt aus der Abwasserkanalisation auf die Anlage.

Mehr zum Thema

Da dies aktuell wieder der Fall ist, haben der Kreis Düren, die Gemeinde Inden und der WVER nun eine intensivierte Untersuchung vereinbart, um den Verursacher auszumachen. Außerdem wird der Wasserverband eine Strafanzeige stellen. Das Öl stellt eine Gefahr dar für die Bakterien, die beim Abwasserreinigungsprozess die Schmutzstoffe zersetzen.

Die Reinigungsleistung kann dadurch massiv beeinträchtigt werden. Wenn Öl bei Starkregen in den Kanal geleitet wird, besteht zusätzlich die Gefahr, dass das Öl mit Abschlagswasser in die Rur gelangt. In der Vergangenheit führte der Ölfilm bis zum Gewerbegebiet Pier an der B56 zurück.

Die Kläranlage reinigt neben dem Abwasser aus dem Industriegebiet noch Abwasser aus Huchem-Stammeln, Selhausen und Krauthausen selbst und hat eine Ausbaugröße von insgesamt 10000 Einwohnerwerten.