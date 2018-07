Wundenlecken: Die „Ampel“-Koalition in der Krise Von: Jörg Abels

Letzte Aktualisierung: 13. Juli 2018, 18:00 Uhr

Düren. Nach der geplatzten Wahl eines neuen Technischen Beigeordneten herrscht in der Dürener „Ampel“-Koalition gelinde gesagt erhöhter Redebedarf. Verena Schloemer, Fraktionsvorsitzende der Grünen, konnte auch am Freitag noch nicht nachvollziehen, was da am Abend vorher passiert war.