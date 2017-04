Düren.

Die Nordeuropäer liegen ganz vorn: Beim „World Happiness Report 2017“, den die Vereinten Nationen seit 2011 herausgeben, landete Norwegen in diesem Jahr auf Platz eins. Finnland wurde Fünfter, Kanada Siebter – und Deutschland erreichte ziemlich abgeschlagen nur Platz 16. Woran liegt das? Warum sind die Menschen in Nordeuropa so glücklich?