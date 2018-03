Düren - Wohltätigkeitskonzert der Bundeswehr begeistert

Düren.

Ein in mehrfacher Hinsicht überraschendes und einmaliges Konzert erlebten die Zuhörer im Haus der Stadt beim 49. Wohltätigkeitskonzert der Bundeswehr in Düren. Einmalig waren die 70 jungen Musiker in Uniformen des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr, das seine Klasse mit jedem Stück unter Beweis stellte.