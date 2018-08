Eifel - Wochenendbilanz: Drei Motorradunfälle in der Eifel

Eifel. Gleich drei Motorrad-Unfälle in der Eifel haben am Wochenende die Polizei beschäftigt. Eine junge Motorradfahrerin hatte dabei besonderes Glück: Sie stürzte etwa 15 Meter in die Tiefe und wurde erst von einem Baum gestoppt. Dabei verletzte sie sich aber nur leicht.

Zur ersten Unfallstelle wurde die Polizei am Freitagmittag gerufen, wo ein Motorradfahrer mit einem Autozusammengestoßen war. Gegen 13.30 Uhr war ein 52-jähriger Mann aus Thüringen mit seinem Auto auf der Friedhofstraßeaus Richtung Gey kommend unterwegs. Er wollte die Kreuzung B399/K29 geradeaus überqueren, missachtete dabei aber die Vorfahrt des von rechts kommenden Motorradfahrers. Der 60-jährige Niederländer kam bei dem Zusammenstoß zu Fall und wurde schwer verletzt. Sowohl er als auch der Autofahrer wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf geschätzte 4500 Euro.

Wenige Stunden später kam es auf der L15 bei Heimbach zum nächsten Unfall: Ein 17-jähriger Motorradfahrer war auf der Landstraße unterwegs und bremste ab, um Fußgänger an einer Verkehrsinsel über die Straße gehen zu lassen. Dieses Bremsmanöver übersah der dahinter fahrene 31-jährige Autofahrer allerdings und kollidierte mit dem Motorrad. Während der Unfallverursacher aus Nideggen in seinem Auto unverletzt blieb, wurde der junge Motorradfahrer aus Jülich stationär in einem Kranken aufgenommen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro.

Am Samstag hatte eine junge Frau aus Mechernich Glück im Unglück: Sie war gegen 19.30 Uhr mit einer Gruppe von Motorradfahrern auf der Landstraße 218 unterwegs. Auf der serpentinenreichen Strecke zwischen Vossenack und Schmidt kam sie in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen die Leitplanke. Die junge Frau selbst rutschte unter der Planke hindurch und stürzte etwa 15 Meter in die Tiefe, bis ein Baum sie stoppte. Bei dem Fall verletzte sie sich leicht und wurde später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Sachschadenssumme beträgt circa 100 Euro.