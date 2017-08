Windener Fußballer verteidigen den Titel

Winden. Im Rahmen einer Sportwoche wurde in diesem Jahr auf dem Sportgelände in Winden der Pokal der Gemeinde Kreuzau ausgespielt.

Mit Drove, Kreuzau, der SG Rurtal, Stockheim und dem ausrichtenden V.f.V.u.J. 02 Winden nahmen fünf Mannschaften am Turnier teil. In einer Vorrunde am vergangenen Sonntag wurden zunächst die Halbfinalisten ermittelt.

Hier setzten sich am Donnerstag und Freitag Drove gegen Stockheim und Winden gegen die SG Rurtal durch. Finaltag war dann am vergangenen Sonntag. Die SG Rurtal siegte zunächst im Spiel um Platz 3 gegen Stockheim.

Im spannenden Finale wurde das Team aus Winden seiner Favoritenstellung gerecht und konnte sich mit 2:0 gegen Drove durchsetzen. Aus den Händen von Bürgermeister Ingo Esser erhielt Mannschaftskapitän Ben Pennartz dann den Pokal. Der Titel aus dem Vorjahr konnte damit erfolgreich verteidigt werden.