Wieder ein BMW in Düren geklaut

Düren. Erneut ist in der Dürener Innenstadt ein Auto der Marke BMW gestohlen worden. Der Diebstahl muss zwischen Sonntagabend und Dienstagvormittag passiert sein.

Wie die Polizei mitteilt, hat der Besitzer sein Fahrzeug der 3er-Serie am Sonntag gegen 20.30 Uhr an der Cranachstraße geparkt. Als er am Dienstag gegen 10.30 Uhr zurückkam, war der Wagen weg. Das schwarze Auto hatte das Kennzeichen DN-XJ 664. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder etwas zum Verbleib des Fahrzeugs sagen können, werden gebeten sich unter Telefon 02421/9496425 zu melden.