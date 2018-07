Düren - Wie wichtig Handdesinfektion ist, zeigt ein Film der LVR-Schüler

Düren.

Die hygienische Händedesinfektion ist die wichtigste Maßnahme zur Verhütung von Krankenhausinfektionen, da die Hände als Überträger von Krankheitserregern in allen medizinischen Bereichen an vorderster Stelle stehen. Eine Hochrechnung der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene geht von 800.000 bis 1,2 Millionen „nosokomialen Infektionen“ und 20.000 bis 30.000 Todesfällen pro Jahr in Deutschland aus.