Düren.

Vera Schellberg, Pfarrerin der Evangelischen Gemeinde in Düren, war am Wochenende mit Konfirmanden in Schlagstein. Frank Pauli, stellvertretender Vorsitzender des Festkomitees Dürener Karneval, hat am Samstag beim offiziellen Start in die fünfte Jahreszeit am Wirteltorplatz geschunkelt.