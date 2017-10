Hürtgenwald hat den höchsten Steuersatz

Übersicht über die Grundsteuer-B-Hebesätze für 2017 im Kreis Düren:

Hürtgenwald 926, Aldenhoven 880, Nideggen 850, Nörvenich 790, Heimbach und Jülich 630, Langerwehe 620, Düren 590, Inden 580, Vettweiß 524, Titz 520, Linnich 490, Merzenich und Kreuzau 469, Niederzier 430. Der Durchschnitt liegt bei 626,5 Prozentpunkten.

Niederzier hat für 2018 eine Erhöhung auf 520 beschlossen. Merzenich plant eine Erhöhung auf 509 in 2018 und weitere 40 Prozentpunkte in 2019 und 2020. Für Linnich ist eine Erhöhung auf 560 für das Jahr 2019 vorgesehen. In Inden stehen 1200 Prozentpunkte zur Debatte.