Zwei Objekte machen mit: Stadtvilla und Kapelle

Zum „Tag der Architektur“ am 23. und 24. Juni können in Düren zwei Objekte besichtigt werden: die Innenraumgestaltung des Muttergotteshäuschens (jeweils 12 bis 18 Uhr). Die modernisierte Stadtvilla der Jahrhundertwende in der Tivolistraße 69 kann am Samstag von 15 bis 17 Uhr besichtigt werden.

In einem weiteren Artikel zum Tag der Architektur wollen wir Fragen des Denkmalschutzes näher betrachten.