Kreis Düren.

Geht es nach einer Studie des Verbands Bildung und Erziehung, sind Grundschullehrer nach Lehrern an Förderschulen am zweithäufigsten von körperlichen Angriffen seitens der Schüler betroffen. 33 Prozent der rund 2000 befragten Lehrer einer Forsa-Untersuchung sagen, dass es zwischen 2011 und 2016 derartige Vorfälle an ihrer Grundschule gegeben hat.