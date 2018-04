Birkesdorf - Wenn der Josef-Vosen-Park zum Trecker-Reich wird

Birkesdorf.

Was „angrillen“ ist, weiß wohl jeder. Aber wo feiern die Trecker-Enthusiasten ihren Saisonauftakt? Die Insider wissen es natürlich: Zum 15. Mal trafen sie sich am Wochenende im Josef-Vosen-Park am Rurufer in Birkesdorf. Wie im vergangenen Jahr kamen wieder rund 180 historische und modernere Traktoren zu diesem Treffen.