Deutscher Vorreiter mit IT-System

Das Krankenhaus Düren ist beim Krankenhausinformationssystem (KIS) deutscher Vorreiter. Mit einem niederländischen Anbieter arbeitet das Haus seit einem Jahr an einem neuen KIS, das in Deutschland noch auf die Zulassung wartet. Ziel ist, „die Pflege in administrativen Prozessen stark zu entlasten“. Also: weniger Bürokratie. Vorbild sind brasilianische Krankenhäuser, von denen 850 mit dem KIS des Anbieters arbeiten. Krankenhaus-Geschäftsführer Gereon Blum war angetan von den dortigen „digitalisierten Krankenhäusern“. Die KIS in Deutschland seien veraltet und die Anbieter nicht innovativ genug.