Weiterführende Schulen geben Anmeldetermine bekannt

Kreuzau. Die weiterführenden Schulen in Kreuzau haben ihre Anmeldetermine bekanntgegeben.

Das Gymnasium Kreuzau nimmt Anmeldungen in der Zeit vom 20. Februar bis 17. März, jeweils in der Zeit von 8 bis 13 Uhr entgegen. Zusätzlich ist am Montag, 20. Februar, und Donnerstag, 2. März, auch von 1 bis 17 Uhr die Anmeldung möglich.

Die Sekundarschule Kreuzau/Nideggen nimmt an ihren beiden Standorten die Anmeldungen entgegen. Sie können vom 20. bis 22. Februar jeweils von 7.30 bis 16 Uhr und vom 28. Februar bis 17. März jeweils montags bis freitags von 8 bis Uhr erfolgen.

Vorherige Absprache

Bei der Anmeldung von Jungen und Mädchen mit festgestelltem sozialpädagogischen Förderbedarf bittet die Gemeinde Kreuzau um vorherige Terminabsprache unter der Telefonnummer 02422/90691111. Diese Absprache ist auch per E-Mail an die Schulleiterin nolden@sekundarschule-kreuzau-nideggen.de möglich.