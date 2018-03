Düren/Bonn - Weiterbildung für jeden über eine Online-Plattform

Düren/Bonn. Weiterbildung im Internet? Das soll künftig mit der „vhs.cloud“ möglich sein. Mit dieser Plattform haben der Deutsche Volkshochschulverband (DVV), die Volkshochschul-Landesverbände und die Volkshochschulen (VHS) die bundesweit erste Lern- und Arbeitsumgebung im digitalen Zeitalter an den Start gebracht. Auch die VHS RUr-Eifel beteiligt sich an dem Projekt.

DVV-Präsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) bewertet dies als Meilenstein auf dem Weg in eine digitale Volkshochschullandschaft: „Die ,vhs.cloud‘ ist der richtige Schritt, damit die Volkshochschule auch im digitalen Zeitalter das bleibt, was sie heute ist, nämlich der große Weiterbildungsanbieter in Deutschland.“

Den bundesweit rund 900 Volkshochschulen und ihren Verbänden bietet die „vhs.cloud“ eine Online-Plattform für Vernetzung, Austausch, Wissenstransfer und Zusammenarbeit. Volkshochschulen können die geschützte Umgebung beispielsweise für digitale Lernangebote nutzen und so ihr Kursprogramm ergänzen und erweitern.

Neue digitale Lernformate werden aktuell von zahlreichen Volkshochschulen in mehr als 30 regionalen Verbünden, so genannten „DigiCircles“, entwickelt. Auch die VHS Rur-Eifel arbeitet bereits mit der Plattform. Durch einen Zugang per Webbrowser oder per App liefert die „vhs.cloud“ alle Voraussetzungen für eine medien- und ortsunabhängige Nutzung.

Das Angebot soll einer digitalen Spaltung der Gesellschaft entgegenwirken und digitale Teilhabe für alle ermöglichen, insbesondere für jene, die keine „Digital Natives“ sind, also Ältere, aber auch Berufsrückkehrer, Erwerbslose oder Menschen mit Grundbildungsbedarf.

Informationen zu dem Projekt gibt es bei den Fachbereichsleiterinnen Christiane Pregl und Regina Debus der VHS Rur-Eifel.