Weihnachtsverlosung der IG-City: Preise gezogen

Düren. Mit Unterstützung von IG City-Chef Rainer Guthausen hat der fünfjährige Clemens Stolz die Gewinnzahlen der Weihnachtsverlosung 2016 gezogen.

Der 1. Preis, ein Einkaufsgutschein im Wert von 4000 Euro, entfällt auf die Nummer 030140, der Einkaufsgutschein im Wert von 2000 Euro auf die Nummer 074975. Ein Gutschein für Gartenausstattung (400 Euro) geht an das Los 060736, eine dreitägige Reise für zwei Personen nach Paris (380 Euro) an Los 076357 und ein Reisegutschein im Wert von 300 Euro für ein Wohnmobil entfällt auf die Losnummer 075568. Einkaufsgutscheine zu 200 Euro gibt es für die Lose mit den Endziffern -92509, zu 150 Euro für die Endziffern -39571.

Eine Tagesfahrt nach Paris für zwei Personen entfällt auf Los 108548; Gutscheine für einen Familienbrunch gehen an Lose mit den Endziffern -59158; vier Gutscheine für eine Physiotherapie-Behandlung an die Endziffern -17297 und -57230; Gutscheine für ein Essen für zwei Personen an die Endziffern -53395; Einkaufsgut-scheine zu 25 Euro: an die Endziffern -46789; Einkaufsgutscheine zu 10 Euro: an die Endziffern-495 und Einkaufsgutscheine zu 5 Euro an die Endziffern -178.

Die Gutscheine werden ab Dienstag, 10. Januar, 10 Uhr, im Kundenzentrum der Sparkasse Düren ausgegeben. Alle Angabe ohne Gewähr.