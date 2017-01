Düren.

Die Musikerfamilie Eich lud kurz vor dem neuen Jahr zu einem Konzert in die Kirche St. Arnoldus in Arnoldsweiler an. Runde 80 Personen waren gekommen, um den Klängen von Mutter Andrea sowie ihren beiden Töchtern Manuela und Sandra und Vater Peter (J.C.) Eich, der an der Orgel Platz nahm, zu lauschen.