Weihnachtsmarkt bringt Rekordbetrag

Bergstein. Patricia Hinze hat ein Versprechen abgegeben: „Wir werden weitermachen, so lange wir es können“, versicherte sie als die Vorsitzende der Interessengemeinschaft (IG) Bergsteiner Weihnachtsmarkt für sich und ihre Mitstreiter.

Wen wundert es, denn beim Dankeschön-Abend für die mehr als hundert treuen Mitwirkenden und Helfer beim 27. Bergsteiner Weihnachtsmarkt wurde bekannt, dass es offenbar einen Rekordbesuch mit entsprechenden Einnahmen gegeben hatte. Die IG konnte diesmal den Rekordbetrag von 21300 Euro für soziale Zwecke ausschütten.

„Es sind aber auch immer wieder die kleinen Dinge am Rande, die uns die Arbeit gerne machen lassen“, betonte Patricia Hinze und erzählte von dem in New York lebenden Lufthansa-Ingenieur, der seiner Familie typisch deutsche Weihnachtsmärkte zeigen wollte und dabei den Weg nach Bergstein fand. „Jetzt haben wir sogar einen Fan in den USA.“

Neue Mitstreiter fand die IG auch in zwei Familien aus Vossenack und Lendersdorf. Bevor sie die Spenden von je 4500 Euro zur Unterstützung ihrer behinderten Kinder in Empfang nahmen, hatten sie beim Weihnachtsmarkt kräftig mitgeholfen und versicherten: „In diesem Jahr sind wir wieder dabei“.

Neben den Spenden an die beiden Familien gingen jeweils 4500 Euro an den Förderverein der Grundschule Bergstein und an Peter Borsdorff für seine Aktion „Running for Kids“. Borsdorff stellte wiederum 250 Euro für die Kinderferienwoche der Pfarre Bergstein bereit und weitere 2000 Euro kamen von der IG Weihnachtsmarkt für diese Kinderferienmaßnahme hinzu. Der Verein „Hürtgenwald hilft“ erhielt für seinen Soforthilfe-Fonds 750 Euro und die Sieger des Luftballonwettbewerbs wurden mit 300 Euro honoriert.

Die in Bergstein aufgestiegenen Luftballons scheinen sich in südfranzösischen Weingegenden besonders wohl zu fühlen. Denn in den Weingebieten bei Bordeaux landete der Ballon von Sieger Sinan Kell nach fast 800 Kilometern, und der Ballon von Lena Faust ging im Weingebiet Languedoc-Roussillon nieder, wie Organisator Lothar Mayntz berichtete. Weitere Rückläufe kamen aus Nordfrankreich, Belgien und Luxemburg. IG-Vorstandsmitglied Mario Fleck hatte allerdings Pech: Sein Ballon schaffte es nur bis Schmidt.