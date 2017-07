Düren.

Das Dürener Zollamt wird seinen Standort in der Innenstadt verlassen und in das Gewerbegebiet Nickepütz umsiedlen. „Nach derzeitigen Stand der Planung werden wir im 2. Halbjahr 2018 einen Standort in der Mariaweilerstraße beziehen“, bestätigte auf Anfrage Elke Willsch vom Hauptzollamt in Aachen.