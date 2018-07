Nideggen - „Wasserskulpturen“: Ausstellung im Dürener Tor in Nideggen

Nideggen.

Vielen Besuchern der aktuellen Kunstausstellung „Wasserskulpturen“ im Dürener Tor in Nideggen muss geholfen werden, denn was da an DINA-4-Formaten hinter Glas an den Wänden hängt, birgt Geheimnisvolles. Dieter Kurth aus Birkesdorf nennt sich „Tropfenkünstler“, ein Begriff, den man tatsächlich missverstehen könnte.